Cina: ministero Risorse umane, disoccupazione urbana al 5,3 per cento a marzo

- Il mercato del lavoro in Cina è rimasto stabile nel primo trimestre dell’anno, periodo in cui è stato registrato un incremento dell’occupazione. Solo a marzo, il tasso di disoccupazione nelle aree urbane è diminuito al 5,3 per cento, in calo rispetto al 5,6 per cento del mese precedente. I nuovi posti di lavoro si sono invece attestati a 2,97 milioni, ha dichiarato il portavoce del ministero delle Risorse umane e della Sicurezza sociale, Lu Aihong, nella conferenza stampa odierna. (Cip)