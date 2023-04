Cina: Comitato permanente Assemblea nazionale popolo apre sessione di tre giorni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comitato permanente dell’Assemblea nazionale del popolo (Anp), la massima istituzione legislativa della Cina, si è riunito oggi in sessione per esaminare rapporti e progetti di legge. L’agenda dei lavori prevede una delibera sul progetto di revisione della legge relativa al controspionaggio, su un progetto di legge relativo alla conservazione ecologica dell'altopiano del Qinghai-Tibet e su un disegno di legge incentrato sulla costruzione di un ambiente privo di barriere. Durante la sessione di tre giorni, tra le altre cose, i parlamentari discuteranno i rapporti del Consiglio di Stato sul conseguimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale previsti per il 2022. (Cip)