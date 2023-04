Sudan: Borrell, fine settimana difficile, evacuate oltre mille persone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono oltre mille i cittadini evacuati dal Sudan nel corso del fine settimana. Lo ha detto l'Alto rappresentante Ue per la Politica estera, Josep Borrell, al suo arrivo al Consiglio Affari esteri a Lussemburgo. È stato un fine settimana lungo e intenso, per cercare di portare i nostri cittadini fuori dal Sudan, ma è stata un'operazione complessa e di successo"; ha detto. "Prima di tutto lo staff dell'Ue, 21 persone che sono già in Europa. Inoltre, molti altri cittadini dell'Unione europea e altri Paesi sono già fuori dal Sudan. Non posso darvi cifre concrete, di sicuro sono più di mille persone", ha aggiunto l'Alto rappresentante. "Voglio ringraziare in particolare la Francia, per aver portato via i nostri cittadini, e voglio ringraziare gli sforzi congiunti di molti Paesi che hanno preso i loro cittadini, ma anche tutti i cittadini che hanno potuto prendere. È stata quindi un'operazione di successo, ma complessa", ha concluso Borrell. (Beb)