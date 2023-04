Sudan: 4 mila cittadini britannici in attesa di essere evacuati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Potrebbero esserci più di 4 mila cittadini britannici rimasti bloccati in Sudan in attesa di essere evacuati. È quanto ha rivelato Alicia Kearns, presidente del comitato ristretto per gli affari esteri, dichiarando all'emittente televisiva "Bbc" che le persone in Sudan sono "terrorizzate" e vivono in una "paura abietta", con pochissima acqua e cibo rimasti. Il governo del Regno Unito sta affrontando crescenti critiche sulla sua risposta ai combattimenti in Sudan, con il ministero degli Esteri che è stato accusato di aver abbandonato i civili britannici. Secondo il quotidiano "The Telegraph", ci sarebbero preoccupazioni all'interno del governo su come è stata gestita la crisi dopo che è emerso che alcuni alti funzionari dell'ambasciata erano fuori dal Paese quando sono iniziati i combattimenti. (Rel)