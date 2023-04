Germania: atterrato a Berlino il primo volo di evacuazione dal Sudan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È atterrato alle 6:15 di oggi, all'aeroporto di Berlino-Brandeburgo, i primo volo di evacuazione dal Sudan organizzato dalla Germania. È quanto comunicato dal ministero degli Esteri tedesco, secondo cui le operazioni di evacuazione dal Paese dell'Africa proseguiranno finché la situazione di sicurezza lo consentirà. A bordo di un aereo da trasporto militare Airbus A400M della Luftwaffe, si trovavano 101 tedeschi, i loro familiari e cittadini di altri Paesi. Come riferisce il settimanale “Der Spiegel”, tre velivoli dello stesso tipo hanno raggiunto dalla Germania un aeroporto presso Khartum per riportare in Germania circa 300 persone. Sul volo di ritorno, viene effettuato uno scalo presso la base aerea di Al Asraq in Giordania. Le persone da evacuare sono circa 300, con l'estrazione coordinata a Berlino dai ministeri degli Esteri e della Difesa. Questo dicastero sta impiegando a tal fine oltre mille unità di personale, con un centinaio di paracadutisti inviati all'aeroporto presso Khartum per garantire la sicurezza. Da qui sono decollati per la Germania gli altri due A400M della Luftwaffe, il primo con bordo 113 passeggeri e il secondo con un numero simile di persone. Im Sudan, proseguono gli scontri tra i reparti governativi del presidente di fatto del Paese, il generale Abdel Fatah al Buhran, e i ribelli del gruppo paramilitare Forze di supporto rapido (Rsf), comandante dal generale Mohammed Hamdan Daglo. (Geb)