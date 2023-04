Ucraina: direttore intelligence, al via "battaglia emblematica" per la storia del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ucraina sta arrivando ad una "battaglia emblematica" per la storia contemporanea del Paese. Lo ha affermato in un'intervista all'agenzia di stampa "Rbk Ucraina" il direttore dell'intelligence ucraina, Kyrylo Budanov. La situazione odierna, secondo Budanov, non costringe il comando ucraino a rivedere le stime preliminari sulla controffensiva. "Che vi piaccia o no, ma stiamo arrivando a una battaglia emblematica per la storia recente dell'Ucraina. Questo è un dato di fatto, tutti lo capiscono", ha detto Budanov, sottolineando che "tutti capiscono che ci stiamo avvicinando" a quel momento. "Sul volume e il ritmo delle consegne (di aiuti militari), naturalmente, vorremmo intensificare e aumentare questi volumi. È assolutamente comprensibile considerando le condizioni in cui ci troviamo", ha aggiunto il direttore dell'intelligence. (Kiu)