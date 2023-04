Cina-Regno Unito: ripristinati voli diretti tra Xi’an e Londra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I voli diretti tra Londra, capitale del Regno Unito, e Xi'an, capoluogo della provincia nord-occidentale cinese dello Shaanxi, sono stati ripristinati ieri dopo uno stop di tre anni dovuto alla pandemia di Covid-19. La rotta intercontinentale, operata dalla compagnia cinese Tianjin Airlines, ha trasportato più di 75 mila passeggeri dalla sua inaugurazione, a maggio 2018. I voli diretti per passeggeri tra Cina e Regno Unito sono stati ripristinati ad agosto 2022. Dal 5 aprile scorso, inoltre, gli utenti che decidono di imbarcarsi nella prima potenza asiatica verso il Regno Unito non sono più tenuti a sottoporsi ad un tampone per la diagnosi del virus. (Cip)