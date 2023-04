Sudan: Borrell, se Paese implode ripercussioni in tutta l'Africa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il messaggio della comunità internazionale in Sudan è la richiesta di "fermare la guerra. Dobbiamo continuare a spingere per una soluzione politica. Non possiamo permetterci che il Sudan, che è un Paese molto popolato, imploda, perché ciò provocherebbe onde d'urto in tutta l'Africa". Lo ha detto l'Alto rappresentante Ue per la Politica estera, Josep Borrell, al suo arrivo al Consiglio Affari esteri a Lussemburgo. "La comunità internazionale unita ha esercitato pressioni su entrambe le parti per salvare la situazione: parlando con tutti i Paesi vicini, con tutti i Paesi amici, persino con i due generali al comando delle Forze armate. Il messaggio è sempre lo stesso: dovete fermare la guerra, far tacere le armi e poi iniziare a parlare e a cercare una soluzione politica, perché non c'è una soluzione militare a questa guerra", ha detto l'Alto rappresentante. L'ambasciatore dell'Ue Aidan O'Hara, ha poi aggiunto Borrell, rimane in Sudan, perché "il capitano è l'ultimo a lasciare la nave". L'ambasciatore si trova nel Paese, ma non più a Khartum", ha specificato. (Beb)