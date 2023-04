Cina-Ue: ambasciatore Fu, cooperazione con Bruxelles è “senza limiti”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La cooperazione che la Cina ha intrapreso con l’Europa è “infinita” al pari dei suoi legami “illimitati” con la Russia. Lo ha dichiarato l’ambasciatore di Pechino in Unione europea, Fu Cong, in un’intervista concessa al quotidiano cinese “The Paper”. “Bruxelles dovrebbe comprendere correttamente il riferimento al concetto di ‘nessun limite’” citato dai presidenti Xi Jinping e Vladimir Putin in relazione al loro partenariato strategico globale, ha spiegato Fu. “L'amicizia e la cooperazione tra i Paesi sono infinite e non dovrebbero essere limitate artificialmente. La cooperazione sino-russa è ‘illimitata’, e lo stesso vale per Cina ed Europa”, ha aggiunto. Il rappresentante cinese ha inoltre messo in guardia circa i tentativi di strumentalizzare le relazioni tra Mosca e Pechino per compromettere le relazioni tra la Cina e l'Unione europea, ribadendo l'estraneità della leadership di Pechino ai piani di Putin per invadere l'Ucraina. (Cip)