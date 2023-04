Taiwan: presidente Guatemala arrivato a Taipei per visita di 4 giorni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Guatemala, Alejandro Giammattei, è arrivato oggi a Taiwan per una visita di quattro giorni, che punta a riaffermare sostegno all’isola nel quadro delle persistenti tensioni con la Cina nello Stretto. Il presidente dello Stato dell’America centrale è stato accolto all’aeroporto internazionale di Taoyuan dal ministro degli Esteri, Joseph Wu. Questa visita intende “inviare al mondo un messaggio chiaro, e cioè che i Paesi hanno il diritto di amministrarsi autonomamente”, ha scritto Giammattei in un tweet pubblicato alla vigilia del viaggio, il primo sull'isola in veste di presidente. La presidente Tsai Ing-wen accoglierà l'omologo guatemalteco con un picchetto d’onore e gli conferirà l’Ordine di giada brillante con Gran cordone, l’onorificenza più prestigiosa dell'isola. Domani, 25 aprile, Giammattei ha in programma un discorso presso il parlamento, il primo pronunciato da un capo di Stato straniero presso la sede della legislatura da 13 anni a questa parte. La statualità di Taiwan, rivendicata dalla Cina come parte del territorio nazionale, è attualmente riconosciuta da una minoranza di 13 Stati: Belize, eSwatini, Guatemala, Haiti, Isole Marshall, Nauru, Palau, Paraguay, l’arcipelago di Saint Kitts e Nevis, Santa Lucia, San Vincenzo e Grenadine, Tuvalu e Città del Vaticano. (Cip)