Sudan: Cina dispone evacuazione cittadini

- La Cina ha disposto l’evacuazione dei suoi cittadini dal Sudan, nel quadro dei violenti scontri tra l’esercito regolare e le Forze di supporto rapido (Rsf). Lo riferisce il ministero degli Esteri di Pechino, dopo che l’ambasciata cinese a Khartum ha sollecitato i connazionali nello Stato africano ad esprimersi sull'evacuazione e sulle possibili destinazioni tramite la compilazione di un modulo sul suo sito web. Nel frattempo, la direttrice generale del dipartimento per gli Affari consolari, Wu Xi, ha dichiarato che il ministero degli Esteri è pronto a fare “tutto il possibile” per garantire la sicurezza degli oltre 1.500 cittadini cinesi in Sudan. Gli scontri tra l'esercito sudanese e le Forze di supporto rapido (Rsf) a Khartum e in altre aree del Sudan sono iniziati il 15 aprile scorso. I combattimenti, che proseguono nonostante le parti abbiano concordato un cessate il fuoco di tre giorni a partire dal 21 aprile, hanno finora provocato 413 morti e oltre 3.500 feriti, secondo l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms). (Cip)