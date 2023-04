Sudan: Usa dispiegano squadra di esperti per coordinare una risposta umanitaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Agenzia statunitense per lo sviluppo internazionale (Usaid) sta dispiegando una squadra di esperti di risposta ai disastri per coordinare una risposta umanitaria in Sudan tra i combattimenti tra le fazioni dell'esercito rivali. Samantha Power, capo dell'agenzia, ha dichiarato la notte scorsa che gli esperti lavoreranno con i partner internazionali per identificare i bisogni prioritari e fornire assistenza a chi ne ha bisogno. Il team opererà dal Kenya nella fase iniziale delle sue operazioni, ha affermato l'agenzia in una nota. "Gli Stati Uniti chiedono che le forze armate sudanesi e le forze di supporto rapido rispettino il cessate il fuoco di tre giorni dell'Eid al Fitr che hanno concordato, pongano fine a questo sconsiderato spargimento di sangue, facilitino l'accesso umanitario, rispettino il diritto umanitario internazionale", ha affermato Power, ribadendo gli appelli della comunità internazionale per un cessate il fuoco e la fine dello spargimento di sangue. Più di 400 persone sono state uccise nei combattimenti e migliaia sono rimaste ferite nella violenza che ora è entrata nella sua seconda settimana. (Was)