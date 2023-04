Sudan: NetBlocks, rete Internet interrotta in quasi tutto il Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La connessione Internet rimane in gran parte interrotta in tutto il Sudan mentre i combattimenti tra l'esercito e le forze paramilitari entrano nella seconda settimana. Lo riferisce l'organizzazione NetBlocks. "Il Sudan rimane in gran parte offline nel bel mezzo di un blackout di Internet, con la connettività al 2 per cento dei livelli ordinari", si legge in una nota, in cui si citano le accuse da parte dell'esercito secondo cui le forze paramilitari di supporto rapido avrebbero sabotato la centrale di telecomunicazioni nella capitale Khartum questa mattina mattina presto, danneggiando la rete in tutto il Paese. I combattimenti nel Paese hanno portato diversi governi - tra cui quello italiano - a evacuare i propri diplomatici dal Paese. (Res)