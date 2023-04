Egitto-Regno Unito: colloquio tra Al Sisi e Sunak, focus su sviluppi della crisi sudanese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell’Egitto, Abdel Fattah al Sisi, ha ricevuto una telefonata dal primo ministro del Regno Unito, Rishi Sunak, durante la quale sono stati discussi gli sviluppi della crisi sudanese e il coordinamento degli sforzi tra i due Paesi. Lo ha riferito Ahmed Fahmy, portavoce ufficiale della presidenza della Repubblica, affermando che il primo ministro britannico ha elogiato "il ruolo essenziale dell'Egitto nel mantenimento della pace e della sicurezza a livello regionale, oltre ad essere uno dei Paesi più importanti e attivi vicini al Sudan, in cui l'attuale crisi rappresenta una seria sfida alla stabilità dell'intera regione". I due leader hanno espresso profonda preoccupazione per l'escalation della violenza e dei combattimenti in Sudan, che espone i civili a grandi e crescenti rischi, affrontando al riguardo gli sforzi per evacuare i cittadini dei due Paesi dal Sudan.(Cae)