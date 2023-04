Regno Unito: test sms per allerta di emergenza non funziona su circa dieci milioni di telefoni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il test effettuato ieri nel Regno Unito per il sistema di allerta di emergenza nazionale non ha funzionato su circa dieci milioni di dispositivi. I media britannici riportano che i clienti di Three, una delle reti mobili più importanti del Regno Unito, non hanno ricevuto l'avviso di 10 secondi. In una dichiarazione, un portavoce di Three ha dichiarato: "Siamo consapevoli che un certo numero di clienti non ha ricevuto l'avviso del test. Stiamo lavorando a stretto contatto con il governo per capire perché e garantire che non accada quando il sistema è in uso". Il quotidiano "The Telegraph" sottolinea come per il governo il test sia stato un "successo", nonostante le critiche di alcuni parlamentari circa lo "spreco di risorse" associato all'iniziativa. (Rel)