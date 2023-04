Etiopia: governo annuncia colloqui di pace con il gruppo ribelle oromo, si terranno in Tanzania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dell'Etiopia ha avviato i colloqui con l'Esercito di liberazione degli oromo (Ola), gruppo ribelle attivo nella regione dell'Oromia e da anni in conflitto con le autorità di Addis Abeba. Lo ha annunciato il primo ministro Abiy Ahmed, precisando che i negoziati inizieranno domani in Tanzania. "Il governo e il popolo etiope hanno un profondo bisogno di questo processo di negoziazione. (...) Chiedo a tutti i gruppi di fare la (loro) parte", ha scritto Ahmed in un discorso per celebrare l'accordo di pace firmato nel novembre scorso dal suo governo con il Fronte di liberazione del popolo del Tigrè (Tplf) per porre fine al sanguinoso conflitto. Il primo ministro etiope non ha fornito ulteriori dettagli sul formato e sui mediatori dei colloqui, tuttavia ha invitato tutte le parti a "ricordare che non traiamo alcun vantaggio dalla guerra". In una dichiarazione pubblicata questa mattina, l'Ola ha confermato i colloqui affermando che si tratti di "un passo cruciale e positivo verso l'instaurazione di una pace duratura nella regione" e ha affermato che il governo ha accettato i suoi termini per i negoziati di pace, inclusa l'inclusione di "un mediatore di terze parti". L'Ola e il governo federale si incolpano a vicenda per una serie di attacchi che vanno avanti da anni nella regione di Oromia. Il conflitto tra l'Ola - che afferma di lottare per i diritti del popolo di etnia oromo - e il governo federale è separato dai combattimenti nel Tigrè, tuttavia il primo ha stretto un'alleanza con il Tplf nel 2021, ragione per la quale il governo federale l'aveva designata organizzazione terroristica. (Res)