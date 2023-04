Cina: Borrell, ricalibrare nostra politica, chiarimento dopo parole ambasciatore cinese a Parigi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso del Consiglio Affari esteri sarà affrontata la questione cinese e la ricalibrazione della strategia europea nei confronti di Pechino, comprese le dichiarazioni dell'ambasciatore cinese a Parigi, Lu Shaye, sullo status internazionale delle ex repubbliche sovietiche. Lo ha detto l'Alto rappresentante Ue per la Politica estera, Josep Borrell, al suo arrivo al Consiglio Affari esteri a Lussemburgo. "Il Consiglio discuterà della Cina per rivalutare e calibrare la nostra strategia nei confronti di Pechino, probabilmente nel Consiglio europeo di Giugno", ha detto Borrell. "Abbiamo parlato molto di Cina negli ultimi giorni, ma dovremo continuare a discuterne perché è una delle questioni più importanti della nostra politica estera", ha aggiunto. "Non posso dirvi in anticipo quale sarà il risultato della discussione, ma sarà sicuramente una posizione forte per chiarire quale sia il pensiero ufficiale del governo cinese riguardo alla sovranità e all'indipendenza di alcuni Stati", ha concluso l'Alto rappresentante. (Beb)