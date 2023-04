Bosnia: Dodik, Repubblica Srpska e Serbia un giorno saranno un unico Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Repubblica Srpska (entità serba della Bosnia Erzegovina) e la Serbia un giorno saranno un unico Paese. Lo ha affermato il presidente dell'entità Milorad Dodik, durante un intervento ieri alla commemorazione di Donja Gradina, giorno in cui la Repubblica Srpska commemora la scomparsa di centinaia di migliaia di serbi, oltre a ebrei e rom, nel campo di concentramento di Jasenovac, in Croazia. Lo riporta l'edizione balcanica dell'emittente "Al Jazeera". "Vogliamo dire chiaramente senza illusioni o minacce per nessuno, che la Repubblica Srpska esprime la volontà popolare di formare un proprio Stato, perché non possiamo vivere in Bosnia Erzegovina, che ci opprime e minaccia le nostre libertà", ha detto Dodik. L'esponente musulmano della presidenza tripartita della Bosnia Erzegovina, Denis Becirovic, ha affermato che i messaggi di Dodik sull'unificazione della Repubblica Srpska e della Serbia "non devono ssere ignorati" e ha invitato la magistratura a reagire. Becirovic ha chiesto all'Unione europea di aderire alle sanzioni statunitensi e britanniche contro Dodik e ha chiesto come mai il presidente della Serbia Aleksandar Vucic "non prenda le distanze dai messaggi di Dodik" (Seb)