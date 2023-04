Sudan: evacuati nove cittadini romeni dal Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nove cittadini romeni hanno lasciato il territorio del Sudan nella notte tra domenica e lunedì, con un volo di evacuazione organizzato dalle autorità francesi verso Gibuti. Lo riferisce la diplomazia di Bucarest con un comunicato. "La task force interistituzionale del ministero romeno, attraverso le rappresentanze diplomatiche e consolari coinvolte, ha rilasciato i documenti di viaggio per i cittadini romeni sprovvisti di documenti validi e ha organizzato, in collaborazione con le autorità francesi, le procedure per l'evacuazione dei cittadini romeni dal Sudan a Gibuti. Da Gibuti sono da individuare altri mezzi di trasporto verso la destinazione finale", afferma la fonte citata. In questo momento, secondo i dati in possesso dell'ambasciata di Romania ad Addis Abeba, sono ancora presenti in Sudan 20 cittadini romeni e tre familiari (cittadini sudanesi ed egiziani) che hanno richiesto supporto per l'evacuazione. (Rob)