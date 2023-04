Sardegna: dalla Regione 6,2 milioni per completamento strada Cossatzu-Tascusì nel Nuorese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Grazie alla collaborazione dell’assessore al Bilancio, Giuseppe Fasolino – dichiara ancora l’esponente della giunta Solinas – è stato possibile procedere alla rimodulazione delle risorse e alla loro assegnazione al nuovo soggetto attuatore dell’intervento. In accordo con la provincia di Nuoro, infatti, abbiamo deciso che sarà la società Opere e Infrastrutture della Sardegna (OIS), società in house della Regione, a seguire l’opera”. L'assessore ha evidenziato che “il territorio attendeva da tempo una svolta sulla Cossatzu-Tascusì. L’opera ha avuto una storia molto travagliata e dopo la sospensione dei lavori, nel 2014, questi non sono più ripresi. La Provincia, con una parte di fondi ancora in cassa ha avviato dei piccoli interventi, ma oggi ci sono nuove risorse regionali e un nuovo soggetto attuatore per il completamento dell’opera. È mia intenzione convocare un incontro con i sindaci del territorio per discutere insieme i prossimi passaggi. Mi piacerebbe avere un confronto costruttivo anche con chi, forse più interessato alla polemica politica che alla difesa dell’interesse delle comunità, ha espresso posizioni dannose soprattutto per i cittadini del territorio. Ci sono grandi criticità sulla viabilità provinciale in tutta la Sardegna e aver destinato queste risorse alla Cossatzu Tascusì è una scelta che va guardata anche tenendo conto del contesto generale. Credo che se vogliamo affrontare i tanti problemi che dobbiamo risolvere, occorra trovare il modo di lavorare insieme, pensando esclusivamente al bene delle comunità. Abbiamo il dovere di rispondere alle esigenze dei cittadini con atti concreti, così come stiamo facendo per la Cossatzu-Tascusì”. (Rsc)