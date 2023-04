Terzo polo: Calenda, con divorzio da Iv ne paghiamo nei sondaggi e personalmente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è un originale punto di vista nel racconto dei fatti e degli eventi, sempre però saldamente ancorati a valori fondamentali per la stampa" Carlo Calenda

Leader di Azione

19 luglio 2021

- Il divorzio da Italia viva “lo stiamo pagando nei sondaggi ma soprattutto personalmente. Ho dedicato a questa costruzione, che doveva superare la federazione, tutto me stesso con l’aiuto di un pezzo di Italia viva, ma io non sono in grado di obbligare chi non vuole fare il partito unico”. Lo ha detto il segretario di Azione, Carlo Calenda, ospite di SkyTg24 riferendosi al leader di Iv, Matteo Renzi.(Rin)