Roma: furti in gioiellerie del centro per 110mila euro, arrestata coppia

- Un uomo e una donna, 38 anni lui, 23 lei, entrambi romeni, sono stati arrestati perché ritenuti responsabili dei furti in gioiellerie del centro di Roma, di preziosi oggetti per un valore di 110mila euro. La coppia si fingeva interessata agli acquisti di gioielli, in particolare anelli ed orologi e, approfittando di momenti di distrazioni dei dipendenti, hanno fatto sparire una collana e un orologio di ingente valore. Ad arrestarli perché gravemente indiziati dei reati di furto con destrezza, dopo una articolata indagine, sono stati i carabinieri della stazione di Roma San Lorenzo in Lucina. La coppia è ritenuta responsabile di due furti ai danni di due note gioiellerie del centro storico di Roma, consumati tra ottobre 2022 e febbraio 2023, quando furono asportati un orologio e una collana di ingente valore, circa 110mila euro. In un momento di distrazione dei dipendenti, i due sono gravemente indiziati di aver prelevato rapidamente l’orologio e la collana esposti in una vetrina lasciata aperta. (segue) (Rer)