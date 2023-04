Roma: furti in gioiellerie del centro per 110mila euro, arrestata coppia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei giorni scorsi, i carabinieri della stazione di Roma San Lorenzo in Lucina hanno scoperto che gli indagati erano tornati a Roma, dove alloggiavano in un camping in via di Malafede e hanno attivato una serie di servizi di pedinamento e osservazione per rintracciarli. Lo scorso pomeriggio, infatti, i Carabinieri li hanno sorpresi mentre, appena usciti da un bungalow, stavano caricando diversi bagagli su un’autovettura e per evitare che si mettessero di nuovo in viaggio e allontanarsi, li hanno fermati su disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Il 38enne e la 23enne sono stati portati in carcere dove il loro fermo è stato convalidato. (Rer)