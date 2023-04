Usa-Corea del Sud: Casa Bianca, "progressi storici" nella tutela delle tecnologie critiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stati Uniti e Corea del Sud hanno compiuto "progressi storici" nella messa in sicurezza delle tecnologie sensibili e nel contrasto alla coercizione economica. Lo ha affermato il Consiglio di sicurezza nazionale ieri, alla vigilia del viaggio ufficiale negli Usa del presidente coreano Yoon Suk-yeol. "Ci aspettiamo che l'imminente visita rafforzi ulteriormente la cooperazione su questi fronti", afferma una nota del Consiglio di sicurezza. La nota giunge in risposta a indiscrezioni del quotidiano "Financial Times", secondo cui Washington ha chiesto a Seul di limitare le vendite dei colossi coreani dei semiconduttori in Cina, nel caso il produttore Usa Micron venga bandito dal mercato cinese. (segue) (Was)