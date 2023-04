Siria: Israele colpisce presunti sito di Hezbollah a Quneitra, vicino al Golan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze di difesa di Israele (Idf) questa notte hanno lanciato oltre 20 missili contro una presunta postazione militare di milizie vicine al partito sciita libanese filoiraniano Hezbollah, a Qasr al Nafil, nella campagna di Quneitra, nella Siria sud-occidentale, vicino alla regione del Golan. Lo ha riferito questa mattina l’Osservatorio siriano per i diritti umani (Sohr), organizzazione non governativa con sede a Londra, ma con una fitta rete di contatti sul campo. Le Idf hanno sferrato l’attacco dal loro osservatorio situato sul monte Hermon, dopo aver individuato un’attività di sorveglianza ai danni di Israele, effettuata dalle milizie filoiraniane a partire dal territorio siriano, nelle vicinanze delle alture del Golan. Secondo Sohr, la postazione di Qasr al Nafil si trova in un’area in cui le milizie affiliate a Hezbollah avevano in passato stabilito le loro postazioni ed era già stata colpita dalle Idf lo scorso 18 aprile, quando erano state prese di mira alcune zone alla periferia di Saida, nella campagna meridionale di Quneitra, vicino alle alture del Golan. (Res)