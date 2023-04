Giappone-Usa: DeSantis incontra Kishida, "un Giappone forte è un bene per l'America"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un Giappone forte è un bene per gli Stati Uniti d'America. Lo ha dichiarato il governatore repubblicano della Florida, Ron DeSantis, che guida una delegazione imprenditoriale di quello Stato Usa a Tokyo, dove oggi ha incontrato il primo ministro Fumio Kishida. "Plaudiamo ai tuoi sforzi di rafforzare la difesa (del Giappone)", ha detto DeSantis al capo del governo giapponese, riferendosi al processo di riarmo e revisione della sicurezza nazionale intrapreso da Tokyo alla fine dello scorso anno. "Ci rendiamo conto che vi trovate in un circondario difficile, con la Corea del Nord e l'ascesa del Partito comunista cinese lì fuori", ha aggiunto il governatore. "Crediamo davvero che un Giappone forte sia un bene per l'America, e un'America forte sia un bene per il Giappone". DeSantis ha discusso l'ulteriore rafforzamento delle relazioni economiche e commerciali tra il Giappone e la Florida: "Siamo il più grande mercato negli Stati Uniti privo di un collegamento aereo diretto col Giappone", ha detto DeSantis a Kishida, aggiungendo di voler incontrare i vertici delle compagnie aeree per "provare a fare qualcosa in proposito". (segue) (Git)