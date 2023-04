Sudan: completata evacuazione cittadini italiani a Gibuti, arriveranno questa sera a Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è conclusa poco prima della mezzanotte di ieri sera la prima fase dell’evacuazione di cittadini italiani dal Sudan, colpito in questi giorni da un violento conflitto armato. Grazie a un’operazione coordinata dall’Unità di crisi del ministero degli Esteri, con assetti della Difesa e il supporto dell’intelligence, secondo quanto riferisce la Farnesina sono stati messi in sicurezza oltre 100 connazionali, fra cui il personale diplomatico. Con il volo di un C130 dell’Aeronautica militare e un secondo volo di un AM400 spagnolo sono stati trasferiti a Gibuti 105 cittadini italiani e 31 stranieri, fra cui cittadini portoghesi, australiani, greci, britannici e svedesi. Sin dalle prime notizie degli scontri, il 15 aprile, la Farnesina aveva attivato uno stretto coordinamento con la presidenza del Consiglio, il ministero della Difesa e le Agenzie di sicurezza per monitorare la situazione e valutare le opzioni a tutela dei cittadini italiani, che sono stati contattati individualmente dall’Unità di Crisi per verificare le loro condizioni. (segue) (Res)