Sudan: completata evacuazione cittadini italiani a Gibuti, arriveranno questa sera a Roma (2)

22 luglio 2021

- Alle prime ore di domenica 23 aprile, i connazionali sono stati fatti convergere presso la residenza dell’ambasciatore d’Italia, Michele Tommasi. Questi ha coordinato l’organizzazione del convoglio che ha raggiunto l’aeroporto di Wadi Seyydna, situato a circa 30 chilometri a Nord della capitale sudanese, unica via di uscita aerea essendo lo scalo internazionale di Khartum inagibile perché danneggiato dai combattimenti. In raccordo con altri Paesi europei e alleati, un ponte aereo internazionale ha permesso di raggiungere la base militare di Gibuti, dove i connazionali saranno ospitati. Il rimpatrio, stando a quanto riferisce il ministero degli Esteri, avrà luogo questa sera con un volo dell’Aeronautica militare. Il ministro Tajani ha seguito direttamente la pianificazione e l’operazione di evacuazione in stretto contatto con il presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il ministro della Difesa Guido Crosetto. (segue) (Res)