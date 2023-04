Sudan: completata evacuazione cittadini italiani a Gibuti, arriveranno questa sera a Roma (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente Meloni, al termine della procedura di evacuazione ha fatto fatto sapere in una nota che "l’Italia non lascia nessuno indietro" e ha ringraziato "tutti coloro che hanno partecipato a questa operazione così difficile, in piena zona di combattimento" con un plauso specifico, oltre ai ministri Tajani e Crosetto, al sottosegretario Alfredo Mantovano, al capo di Stato maggiore della Difesa, Giuseppe Cavo Dragone, al comandante del Comando operativo di vertice interforze (Covi), il generale Francesco Paolo Figliuolo, all'ambasciatore in Sudan, Michele Tommasi, e ai Servizi di sicurezza. "Voglio rinnovare anche in questa occasione il mio appello alla fine della guerra, all’apertura di un negoziato che conduca a un governo a trazione civile, il Sudan ha bisogno di pace”, ha concluso Meloni. Anche Tajani ha espresso in un tweet soddisfazione per il completamento delle operazioni di evacuazione: "Tutti gli italiani che hanno chiesto di partire dal Sudan sono in salvo ed in volo verso Gibuti. Sono orgoglioso del gioco di squadra che ha portato al successo di questa delicata e complessa operazione di evacuazione. Ringrazio i militari, l'intelligence e la diplomazia". Il ministro Crosetto, in una nota, ha lodato l'attività "della nostra Aeronautica militare e delle nostre forze speciali dell’Esercito, della Marina e dei Carabinieri" oltre che "al Covi ed ai militari che stanno svolgendo questa delicata e rischiosa missione", esprimendo loro "la riconoscenza del governo e di tutta la Nazione". (Res)