India-Cina: confini contesi, conclusa nuova sessione di colloqui militari di alto livello

- India e Cina hanno condotto ieri una nuova sessione di colloqui militari di alto livello nel tentativo di ridurre la tensione lungo il confine conteso tra i due Paesi nel Ladakh orientale. L'incontro - il 18mo nel suo genere - precede la vista a Nuova Delhi del ministro della Difesa cinese, generale Li Shangfu, in occasione di un incontro dell'Organizzazione per la cooperazione di Shanghai in programma questa settimana. Secondo fonti citate dalla stampa indiana, la delegazione guidata dal tenente generale Rashim Bali ha chiesto con forza un disimpegno delle forze nell'area dell'altipiano di Depsang. (segue) (Inn)