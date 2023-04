Germania: sciopero all'aeroporto di Berlino, cancellate tutte le partenze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È in corso dalle 3:00 di questa notte lo sciopero presso l'aeroporto di Berlino-Brandeburgo, che ha comportato la cancellazione di tutte le 240 partenze e di oltre 70 dei 240 arrivi previsti per oggi. L'astensione dal lavoro, che è stata indetta dall'Unione dei sindacati del settore dei servizi (Ver.di), proseguirà fino alla mezzanotte. Come riferisce l'emittente radiotelevisiva “Rbb”, a scioperare sono i dipendenti del controllo passeggeri, personale e merci. In questo modo, la Ver.di intende aumentare la pressione sull'Associazione federale delle imprese della sicurezza aerea (Bdls), con cui è impegnata nei negoziati per il rinnovo del contratto collettivo. Le trattative si concentrano sui supplementi per il lavoro notturno, nelle giornate di sabato e domenica, durante le festività e sulla retribuzione degli straordinari. “Esortiamo ancora una volta il Bdls a presentare un'offerta negoziabile il 27 e 28 aprile e a non prendere tempo, altrimenti vi è il rischio di ulteriori scioperi nel trasporto aereo a maggio e a Pentecoste”, ha affermato Wolfgang Piep della Ver.di. (Geb)