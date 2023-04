Ucraina: Urso, mille imprese in campo per ricostruire il Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- "Eravamo già il terzo partner commerciale globale dell'Ucraina, leader in settori significativi, quindi un meeting sulla ricostruzione è doveroso nei confronti di quel popolo, a cui dobbiamo dare la speranza della pace". Lo ha detto al "Corriere della Sera" il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, che mercoledì sarà al Palazzo dei Congressi all'Eur per la conferenza bilaterale Ricostruzione dell'Ucraina. Con lui anche i ministri Antonio Tajani, Matteo Salvini, Giancarlo Giorgetti e a chiudere il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, il presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni e il primo ministro ucraino Denys Shmyhal. "Saremo sempre al fianco dell'Ucraina, - spiega Urso - anche nella ricostruzione del Paese per favorirne il percorso di adesione all'Unione Europea. Anzi, in alcuni casi bisogna adoperarsi subito, come per il ripristino delle centrali elettriche e irrigue e per la semina dei raccolti. La comunità internazionale è impegnata: un meeting analogo si era svolto in Germania a ottobre poi in Francia e un altro se ne terrà a giugno a Londra con una conferenza dei donatori". Sull'Ucraina Emmanuel Macron ha garantito accordi per centinaia di milioni di euro alle sue oltre 700 aziende. "Non posso fare numeri né confrontare le nostre a quelle francesi - osserva il ministro - Noi abbiamo anche, a differenza loro, tante aziende piccole e medie, ma capaci di stare nel mondo. Mercoledì tra associazioni e imprese saranno presenti in più di mille. Ci saranno tutte le più grandi società private e pubbliche italiane nei settori strategici dello sviluppo". (segue) (Res)