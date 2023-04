25 aprile: Tajani, onore alle vittime del nazifascismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"So distinguere, da editore, la qualità e l'obiettività che sono anche il segreto del successo di un'iniziativa imprenditoriale come Agenzia Nova" Silvio Berlusconi

Presidente di Forza Italia

21 luglio 2021

- Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in una intervista alla "Stampa" spiega dove sarà il 25 aprile: "Sarò alle Fosse Ardeatine. Rappresento il governo ed è giusto rendere omaggio al martirio di tanti eroi, vittime della furia nazifascista. Tra quelle vittime, mi piace ricordare Giuseppe Cordero di Montezemolo, colonnello e partigiano, protagonista con tanti altri della resistenza e della lotta per la libertà". Il discorso che Silvio Berlusconi pronunciò il 25 aprile del 2009 a Onna fu un punto di svolta in questo dibattito: "Quel discorso lo ha fatto Berlusconi e ha chiuso il capitolo per tutti. Ha parlato da statista e da leader del centrodestra. Meloni, che peraltro di Berlusconi nel 2009 era ministra, è stata chiara su questo punto". Gianfranco Fini, però, dice che da parte di Fratelli d'Italia servirebbe maggiore chiarezza sull'antifascismo: "Chiedere gli esami del sangue ogni giorno a Giorgia Meloni è sbagliato. Vedo in giro molta voglia di strumentalizzare. Gli eroi della libertà sono di tutti gli italiani", ha concluso Tajani.(Res)