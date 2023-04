Ue: Tajani sulla nomina europea di Di Maio, non è il candidato del goveno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

18 ottobre 2021

- L'ex leader del Movimento 5 stelle, Luigi Di Maio, è stato scelto come inviato dell'Ue in Medio Oriente. Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, spiega alla "Stampa" cosa ne pensa: "È una scelta dell'Alto rappresentante dell'Unione europea Josep Borrell, non spetta a noi commentarla. Quello che è certo è che non è il candidato del governo italiano". C'è chi dice che è un buon segnale per l'Italia e chi, come gli alleati della Lega, parla di affronto e offesa al nostro Paese: "Non voglio giudicare, è chiaro che noi avremmo scelto un'altra persona, lui si era candidato individualmente. L'inviato Ue risponde all'Alto rappresentante, e quindi a Borrell". L'attuale leader del Movimento, Giuseppe Conte, ha firmato il referendum contro la guerra in Ucraina: "Servirebbe un po' di serietà. Tutti - osserva Tajani - vogliamo la pace, ma deve essere una pace giusta e non la resa dell'Ucraina".(Res)