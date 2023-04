Pnrr: Zangrillo, entro l'estate troveremo sintesi con l'Ue su rimodulazione progetti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Pubblica amministrazione, Palo Zangrillo, in una intervista a "Libero" spiega che "il Pnrr che abbiamo ereditato era stato concepito in un contesto molto diverso: non c'erano la guerra, l'inflazione a due cifre, la crisi delle banche. Abbiamo ripensato la governance del Piano per renderla più efficace. Con la Commissione europea stiamo dialogando per condividere una rimodulazione dei progetti che tenga conto del mutato contesto. Penso che entro l'estate arriveremo ad una sintesi condivisa con l'Ue". Ma alcuni - anche della maggioranza - pensano sia meglio spendere soltanto i soldi che si possono spendere, gli altri meglio restituirli: "E' ovvio che l'obiettivo è che siano utilizzate tutte le risorse del Piano. Per alcuni progetti che richiedono tempi più lunghi rispetto alla scadenza del 2026 stiamo valutando, in accordo con l'Unione europea, l'opportunità di spostarli verso i fondi di coesione, che hanno tempi più dilatati". Quanto ai ritardi, "ci sono state alcune difficoltà per gli enti attuatori del Pnrr per le modalità di assunzione previste dallo stesso Piano, a tempo determinato. A questo problema stiamo dando una tempestiva risposta: nel decreto Pa pubblicato da poco in Gazzetta Ufficiale è prevista la possibilità per gli enti territoriali di stabilizzare i contratti a tempo determinato. I requisiti devono essere l'entrata per concorso, almeno trentasei mesi passati nella Pa fino al 2026, e ovviamente il valore dimostrato sul campo". (segue) (Res)