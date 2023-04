Pnrr: Zangrillo, entro l'estate troveremo sintesi con l'Ue su rimodulazione progetti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questo . aggiunge il ministro - rende più attrattivo l'impiego nella Pubblica amministrazione e favorisce l'ingresso di profili di competenza in grado di darle valore aggiunto. Solo attraverso competenze adeguate possiamo garantire a cittadini e imprese servizi pubblici di maggiore qualità in tempi più rapidi". L'occupazione è salita al 60.5 per cento, sempre poco ma è il nostro record dal '77. Tra gli assunti molti sono in pianta stabile. Ma si tratta di 'lavoro povero'; e solo il 10 per cento degli assunti è donna. Sotto questo riguardo il ministro rileva che "le retribuzioni sono senza dubbio una delle leve motivazionali su cui fare forza per rendere attrattiva le organizzazioni. A questa bisogna affiancare quella della produttività: per distribuire ricchezza bisogna prima produrla. Ci stiamo lavorando, ma bisogna tenere conto del contesto economico in cui operiamo. Per adeguare gli stipendi a quelli del 'best classing' dobbiamo uscire da questa tempesta perfetta. Ma le previsioni economiche ci danno ragione", ha concluso Zangrillo. (Res)