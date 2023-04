Kosovo: Parlamento Ue approva accordo su esenzione dei visti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Parlamento europeo ha approvato l'accordo con il Kosovo sull'esenzione dal visto per soggiorni di breve durata. In base all'accordo, i cittadini dei rispettivi territori potranno spostarsi senza richiedere un visto, per un periodo massimo di 90 giorni nell'arco di 180 giorni. Dopo l'entrata in vigore della legge, l'intera regione dei Balcani occidentali avrà quindi un quadro di visti simile a quello dell'area Schengen. L'esenzione dal visto entrerà in vigore quando il Sistema europeo di informazione e autorizzazione dei viaggi (Etias) sarà operativo, al più tardi entro il primo gennaio 2024. "Dopo anni di attesa, il Kosovo è ora l'ultimo della regione dei Balcani occidentali ad aderire al nostro regime di esenzione dei visti. Ciò consente finalmente ai cittadini del Kosovo di viaggiare, visitare i parenti e fare affari nell'Ue. Questa pietra miliare è anche un'importante base per la futura e sempre più stretta cooperazione tra l'Ue Kosovo", ha dichiarato il relatore in Parlamento Thijs Reuten (S&D). L'atto sarà firmato a Strasburgo nella giornata di domani dalla presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, e dalla presidenza svedese del Consiglio dell'Ue. (Beb)