© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per esempio, la presidente della commissione Affari Esteri e Difesa al Senato ha ricordato “le missioni congiunte in Serbia e Kosovo fatte dai ministri degli Esteri e della Difesa, Antonio Tajani e Guido Crosetto, ma anche il bel convegno organizzato a Trieste proprio sul territorio balcanico, che ha coinvolto il sistema Paese in ambito economico, culturale e politico”. Craxi ha poi spiegato che “nel mese di giugno, sempre a Trieste, è stata organizzata nell’ambito dell’Iniziativa centro-europea (Ince) una riunione di tutti i presidenti delle commissioni esteri dei Balcani”. Secondo la senatrice, “l’Italia ha lasciato languire il processo di integrazione europea per troppo tempo”, ma in questo momento “difficile”, in cui “si staglia in filigrana uno scontro geopolitico globale epocale tra Paesi che condividono i valori di democrazia, libertà e rispetto dei diritti umani e quelli del sistema autocratico con chiaro intento egemonico, abbiamo bisogno di tenere con noi i Balcani”. (Res)