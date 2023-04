Serbia: ministro Esteri, sanzioni a Russia non cambierebbero atteggiamento di Parigi e Washington verso Pristina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri della Serbia, Ivica Dacic, ha affermato che gli stretti legami di Belgrado con la Russia e la Cina "sono legati all'atteggiamento di Mosca e Pechino nei confronti del Kosovo" e che la decisione della Serbia di imporre sanzioni alla Russia "non influirebbe sul cambiamento di atteggiamento di Parigi e Washington verso Pristina". Lo riporta l'agenzia di stampa "Fonet". "Belgrado si sente ingannata per il rifiuto di Pristina di formare l'Associazione dei comuni serbi in Kosovo (Zso), ma questa non è una vergogna per la Serbia, ma per l'Unione europea, perché Pristina detta a Bruxelles cosa può fare o meno", ha sottolineato Dacic durante un incontro con gli studenti di una Facoltà francese di Scienze politiche.(Seb)