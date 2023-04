Serbia: Vucic, solo pochi serbi hanno votato alle elezioni nei comuni del Nord del Kosovo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si tengono oggi in quattro comuni nel nord del Kosovo a maggioranza serba (Leposavic, Zubin Potok, Zvecan e Mitrovica Nord) le elezioni locali straordinarie. La Lista Serba ha annunciato il boicottaggio del voto. Le votazioni si svolgeranno in 19 seggi elettorali, di cui cinque scuole nei villaggi e insediamenti nel nord del Kosovo dove la popolazione albanese è maggioritaria, mentre nelle zone a maggioranza serba le votazioni saranno organizzate in container posti vicino alle strade principali nel nord del Kosovo (Seb)