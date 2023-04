Business news: Brasile, Banca centrale semplifica transazioni in valute locali Paesi Mercosur

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca centrale del Brasile (Bc) ha semplificato e reso uniforme il meccanismo che consente transazioni in valute locali tra i Paesi membri del Mercato comune del Sud (Mercosur): Brasile, Argentina, Paraguay e Uruguay. In particolare, il Consiglio monetario nazionale (Cmn) della Bc ha approvato una risoluzione che rende più economico l'uso del sistema e amplia le tipologie di istituti finanziari in grado di utilizzare il Sistema di pagamento in moneta locale (Sml). "Gli aggiornamenti hanno il potenziale di promuovere la concorrenza, ridurre i costi per l'utente finale, migliorare la sicurezza, ridurre i tempi di pagamento, integrare l'Sml con le innovazioni nel sistema finanziario e contribuire all'efficienza di vigilanza della Bc", ha affermato il Cmn in una nota. (Res)