Giappone: Kishida smentisce elezioni anticipate dopo vittoria alle elezioni suppletive

- Il primo ministro del Giappone, Fumio Kishida, ha smentito oggi le indiscrezioni in merito alla possibilità di uno scioglimento anticipato della Camera bassa e di elezioni anticipate, all'indomani di elezioni suppletive che hanno visto il suo Partito liberaldemocratico (Ldp) conquistare quattro dei cinque seggi parlamentari vacanti. "Abbiamo importanti politiche da portare avanti una ad una, e per il momento non sto pensando a uno scioglimento (della Camera bassa) e a un ritorno alle urne", ha dichiarato il premier all'uscita dal suo ufficio a Tokyo. L'ipotesi di un ritorno anticipato alle urne è circolata a più riprese sui media giapponesi prima delle elezioni locali che si sono tenute in Giappone questo mese, ma tale scenario appare oggi meno probabile, dato il successo riscosso dai partiti di governo alle urne. Nelle elezioni suppletive di ieri, il Pld ha conquistato quattro seggi parlamentari nazionali a Chiba, Tamaguchi e Oita, mentre ha perso un seggio a Wakayama. Il principale partito di opposizione, il Partito costituzionale democratico, è giunto però vicino alla vittoria in diverse elezioni. (segue) (Git)