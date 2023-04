Messico: incendio centro custodia, 3mila migranti intraprendono marcia di protesta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Circa 3mila migranti hanno intrapreso una marcia verso Città del Messico per protestare contro le condizioni dei migranti in Messico, e chiedere una riforma del sistema di accoglienza nel Paese. La marcia, cui prendono parte migranti dal Centro America, Cuba, Venezuela, Ecuador e Colombia, è iniziata ieri nei pressi del confine con il Guatemala. Anche se la meta ufficiale della marcia è Città del Messico, in passato iniziative simili si sono concluse al confine tra quel Paese e gli Stati Uniti. La protesta segue l'incendio verificatosi il mese scorso in un centro migranti a Ciudad Juarez, vicino al confine messicano con gli Stati Uniti, costato la vita a 40 persone. Secondo il presidente del Messico, Andrés Manuel Lopez Obrador, l'incendio è stato innescato proprio dai migranti in custodia nella struttura, che avrebbero appiccato il fuoco a materassi per protestare contro un presunto trasferimento. (segue) (Mec)