Messico: incendio centro custodia, 3mila migranti intraprendono marcia di protesta (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'incendio è scoppiato a fine marzo - per cause ancora non chiarite - in una struttura dell'Istituto nazionale di migrazione (Inm), situato a Ciudad Juarez, al confine con gli Stati Uniti. Il presidente del Messico, Andrés Manuel Lopez Obrador, ha detto che si tratta di una delle pagine più difficili del suo mandato, giunto a quasi un anno dal termine, e promesso di fare piena luce sul caso. Lopez Obrador ha fatto sapere che oltre al personale dell'Inm, "a vigilare la struttura c'era anche una impresa privata di sicurezza", altro elemento in mano alla procura. Oltre alle vittime mortali, l'episodio ha causato anche ustioni a 28 persone. (segue) (Mec)