Afghanistan: Trump, modalità del ritiro Usa hanno imbaldanzito Putin

- Il fallimentare ritiro degli Stati Uniti dall'Afghanistan ha alimentato l'ambizione del presidente russo Vladimir Putin, contribuendo anche allo scoppio del conflitto in Ucraina. Lo ha dichiarato l'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, nel corso di una intervista all'emittente televisiva "Fox News". "Penso che il modo in cui ci siamo ritirati - non il fatto che abbiamo lasciato l'Afghanistan, ma come ci siamo ritirati - abbia segnato il periodo più imbarazzante (per gli Stati Uniti). E penso che Putin abbia osservato, e francamente ne abbia ricavato un po' più di ambizione", ha detto Trump. Tornando a commentare un recente rapporto dell'amministrazione del presidente Joe Biden, che proprio a Trump ha imputato l'insuccesso del ritiro nel 2021, l'ex presidente ha sostenuto che la presenza militare statunitense in Afghanistan fosse sufficiente, ma che l'attuale amministrazione presidenziale non sia stata in grado di lasciare il Paese "con dignità e forza". Secondo Trump, le circostanze del ritiro dovrebbero costare "la corte marziale" al capo dello stato maggiore congiunto delle Forze armate Usa, generale Mark Milley: "Una volta che me ne sono andato, hanno effettuato il ritiro. Milley andrebbe portato alla corte marziale. Hanno imbastito un ritiro (...) richiamando per primi i militari. Persino affidandosi a un bambino di cinque anni per la strategia, i militari verrebbero ritirati per ultimi", ha detto Trump. (Was)