Sudan: "Wsj", Washington non ha un piano per l'evacuazione dei cittadini Usa

- Gli Stati Uniti si sono attivati nel fine settimana per evacuare rapidamente il loro personale diplomatico dal Sudan, ma la rapida discesa del Paese africano in uno stato di guerra ha colto alla sprovvista la missione statunitense a Khartum, che non ha emesso alcun avviso prima dello scoppio dei combattimenti, il 15 aprile scorso. Lo scrive il "Wall Street Journal", secondo cui il ritardo nella risposta emergenziale alla crisi e l'assenza di piani di evacuazione ha suscitato critiche da parte di esperti di sicurezza ed ex funzionari di governo. Questi ultimi hanno accusato Washington - così come altri governi occidentali - di non aver saputo cogliere i segnali sul campo e le avvisaglie di una crisi, riservando eccessivo ottimismo all'accordo mediato dalle Nazioni Unite per la transizione del potere ai civili. Nelle prime ore di ieri i commando statunitensi hanno evacuato da Khartum un centinaio di funzionari d'ambasciata, militari e diplomatici di Paesi alleati, ma l'amministrazione del presidente Joe Biden ha ammesso che almeno per il momento non ci sono piani per l'evacuazione dal Paese dei cittadini statunitensi che vi risiedono, e che sarebbero circa 20mila, molti dei quali con doppia cittadinanza. "Continueremo a fare tutto il possibile per far cessare questi combattimenti", ha dichiarato il sottosegretario di Stato per la gestione, John Bass, poco dopo l'arrivo a Gibuti del personale diplomatico Usa evacuato. "Tuttavia, per effetto dell'incertezza del quadro di sicurezza e della mancanza di un aeroporto civile disponibile, non anticipiamo il coordinamento di una evacuazione governativa Usa dei nostri concittadini in Sudan in questo momento o nei prossimi giorni", ha aggiunto il funzionario.(Was)