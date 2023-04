Iran: ministero Esteri risponde a dichiarazioni Usa su programma militare di Teheran

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il portavoce del ministero degli Esteri dell’Iran, Nasser Kanaani, ha condannato le dichiarazioni del segretario di Stato Usa, Anthony Blinken, sull’intenzione di Washington di intralciare il programma militare di Teheran. Lo ha riferito ieri l’emittente panaraba di proprietà qatariota, “Al Jazeera”. Kanaani ha dichiarato che le “posizioni provocatorie” di Blinken hanno come principale obiettivo di “continuare a vendere armi statunitensi”. Le sue parole, ha aggiunto il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, mirano ad alimentare il conflitto in Medio Oriente, mettendo in atto una politica di intimidazione nei confronti dell’Iran e seminando discordia tra i Paesi della regione. Il programma militare iraniano, ha precisato Kanaani, è di natura difensiva, basato unicamente sulla deterrenza e non prende di mira alcun Paese che non abbia intenzione di colpire l’Iran. Kanaani ha quindi esortato Washington a porre fine alla sua ingerenza negli affari interni dei Paesi della regione, sottolineando che Teheran, al contrario, adotta una politica di buon vicinato, di dialogo e di cooperazione, per portare sicureza e stabilità. “I rapidi sviluppi positivi nella regione appaiono evolvere nella medesima direzione”, ha commentato, in riferimento all’accordo siglato da Iran e Arabia Saudita lo scorso 10 marzo, a Pechino, con la mediazione cinese. (Res)