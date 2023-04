Iraq: è possibile a breve una visita del presidente iracheno Rashid in Iran

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri dell’Iraq, Fouad Hussein, ha avuto un colloquio telefonico con l’omologo dell'Iran, Hossein Amir-Abdollahian, ieri sera, con il quale ha parlato di una possibile visita, a breve, del presidente iracheno, Abdul Latif Rashid, a Teheran. Lo ha riferito il quotidiano panarabo con sede a Londra, “Al Araby al Jadeed”, citando un comunicato del ministero degli Esteri iraniano. I due ministri, secondo il documento, hanno discusso delle relazioni tra i due Paesi e delle principali questioni regionali e internazionali, in particolare della sicurezza e della stabilità in Medio Oriente. Hussein ha elogiato la ripresa delle relazioni tra Iran e Arabia Saudita, concordando con Amir-Abdollahian sulla necessità di “sviluppare i rapporti bilaterali e di mantenere una coordinazione e una consultazione costanti”. La visita di Rashid in Iran, del resto, sarebbe la prima per lui, dalla sua nomina a presidente dell’Iraq, lo scorso ottobre. A marzo, il presidente iraniano, Ebrahim Raisi, lo aveva invitato a Teheran, con una lettera consegnatagli dall’ambasciatore della Repubblica islamica a Baghdad. Rashid aveva dichiarato di aver accettato l’invito, senza tuttavia indicare i tempi di una sua possibile visita ufficiale in Iran. (Res)