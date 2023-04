Iraq: scoperta rete specializzata nella falsificazione di identità legata al Pkk

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze di sicurezza dell’Iraq hanno scoperto una rete specializzata nella falsificazione di identità, costituita da cittadini iracheni che operavano per il Partito dei lavoratori del Kurdistan (Pkk) turco. Lo ha riferito ieri sera il quotidiano panarabo con sede a Londra “Al Araby al Jadeed”. La rete era costituita da sei persone legate al ministero dell’Interno tramite il Dipartimento per la nazionalità e gli affari civili della città di Sinjar, nel governatorato di Ninive, vicino al confine siriano. Queste sei persone avrebbero fornito decine di carte di identità irachene a esponenti del Pkk, consentendo loro di spostarsi in Iraq come curdi iracheni. Un funzionario del ministero dell’Interno iracheno ha dichiarato ad “Al Araby al Jadeed” che la rete utilizzava i dati personali di cittadini iracheni yazidi defunti, o che si trovavano all’estero, sostituendo l’immagine sui loro documenti. Le autorità irachene hanno aperto un’inchiesta specifica, anche per stabilire se i sei indagati agissero dietro compenso o per adesione al Pkk. (Res)