Iraq: rapporto Usa, lo Stato islamico potrebbe rapire funzionari iracheni in Europa

- L’organizzazione terroristica del cosidetto Stato islamico (Is) potrebbe ordire trame per rapire funzionari iracheni in Belgio o in Francia, con l'obiettivo di ottenere la liberazione di 4 mila suoi miliziani. È questo il monito lanciato da un rapporto del dipartimento della Difesa statunitense, secondo quanto ha riferito ieri l’emittente radiotelevisiva curda “Rudaw”. Secondo lo stesso rapporto, diffuso a marzo, l’organizzazione terroristica sta intensificando gli sforzi per acquisire le competenze necessarie per fabbricare armi chimiche e per utilizzare droni da guerra. Secondo quanto riferisce “Rudaw”, dopo il ritiro degli Stati Uniti, l’Afghanistan è diventato un centro di coordinamento importante per l’Is, che, al contempo, sta tentando di espandere il proprio bacino di reclutamento, cercando, in particolare, esperti di aeronautica e ingegneria chimica in diversi Paesi, compreso l'Iraq. Ad esempio, sono stati scoperti tentativi, da parte dell’Is in Iraq, di avvicinare alcuni studenti di ingegneria dell’università di Damasco. Lo scorso anno, inoltre, l’organizzazione terroristica avrebbe cercato di ottenere da un cittadino britannico “simpatizzante” informazioni sulla fabbricazione di razzi e dromi e sulla produzione di armi chimiche. (Irb)